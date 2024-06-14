帆船模型製作技法 木製帆船模型同好会「ザ・ロープ」創立30周年記念出版

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商品詳細
「帆船模型製作技法木製帆船模型同好会「ザ・ロープ」創立30周年記念出版」白井一信数年前に購入しパラパラと見て自宅にて保管しておりました。ご了承ください。帆船模型を自作する際の技法解説書籍です。購入後数回開いた程度なので目立った傷、汚れ等は見当たりません。書き込み、折れ等なし。#白井一信#白井_一信#本#芸術／写真・工芸
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