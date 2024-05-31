天音かなた うぱお実装記念 直筆メッセージ入りポストカード単品 ...

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商品詳細
ホロライブ天音かなたさんの「うぱお」の実装記念数量限定ver.《直筆メッセージ入り》ポストカード単品《新品未開封品》です。ほかグッズ類は付属しませんのでご注意ください。両面厚紙補強\u0026濡れ防止養生し匿名配送メルカリ便にて発送致します。〈内容〉・天音かなた直筆メッセージ＆箔押し複製サイン入り「双葉陽描き下ろしポストカード」
http://narcologia.ru/goods/kindness10805.html
http://narcologia.ru/goods/flight132728.html
http://narcologia.ru/goods/organization480962.html
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