BEST BRASS　E-sax　消音器 アルトサックス用

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不要になったため出品します。メーカー：BESTBRASS 型番(商品名)：E-sax年式(購入年)：2007年消音性能：-25dB程度寸法:304x714(mm)重量:2,310(g)◆商品の状態◆画像を見てご判断願います◆付属品◆音の入出力確認済み ソフトケース付属◆確認項目◆日焼けあり ◆メーカーサイトより引用◆音の持ち味を損なうことなく音量を抑えるアコースティックな消音方式e-Sax(イーサックス)は、アコースティックに消音する方式を採用しており、通常の演奏と同じ音響モードで演奏ができます。つまり、外に漏れ出る音量を普段の会話程度（-25dB程度）に消音(*)しつつも、e-Sax(イーサックス)内部では生楽器の音が効率良く鳴っているのです。演奏者には、その実際に鳴っている内部の音が、ヘッドフォンからフィードバックされ、ライブな感覚で演奏を楽しめるほか、各種オーディオ機器との接続によりマイナスワンや録音も可能です。*音は完全に消えるわけではありません。状況を考えて、周囲の迷惑にならないようにして下さい。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどがございます。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方のご購入はお控えください。※プチプチ等に包んで発送いたします。種類...サックスアクセサリー・パーツ...ミュート