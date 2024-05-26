CASIO（カシオ）キーボード　61鍵　電子ピアノ



カシオ(CASIO)電子キーボード Casiotone CT-X700 61鍵盤 クオリティの高いAiX音源 強弱表現可能なタッチレスポンス 600音色 195リズム 自動伴奏機能 ブラック



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カシオ 電子キーボード 61標準鍵 ベーシックタイプ CTK-4200

カシオの61鍵キーボードです。上級モデルへ買い換えたので出品致します。音色も色々あり、飽きずに練習できました！初めてピアノ(キーボード)に触れる方、続けられるか分からないし……という方にぴったりだと思います。約横91×縦34cmの大きさです。動作確認済み。お写真2枚目をご確認ください。(動作には単一電池が必要です)イヤホンジャックの不良、鍵盤のへたりやスピーカー等動作不良ございません。中古ピアノにありがちな鍵盤の黄ばみもなく、比較的綺麗な方だと思います。ですが一般家庭での自宅保管ですので隙間等届かない汚れ、至らない所あると思いますので、新品同様をお求めの方はごめんなさい。レベル···初心者