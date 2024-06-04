

絶版単行本『悪魔を憐れむ歌』蓮見圭一 絶版単行本『悪魔を憐れむ歌』蓮見圭一



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「悪魔を憐れむ歌」蓮見圭一・著幻冬社・刊定価:￥1500映画『冷たい熱帯魚』のモデルとして知られる、埼玉愛犬家連続殺人事件の共犯者本人が書いた実録小説です。有名な「ボディを透明に…」という言い回しなど、創作された物語には無いリアリティがあり、引き込まれる内容です。古書として購入したもので、経年相応の汚れ、傷があります。【内容】戦後もっとも凶悪な犯罪といわれた「愛犬家連続殺人事件」の全貌と、主犯・関根元の恐るべき人間性を共犯者の視点で描いた凄絶なるノンフィクション・ノベル。2000年刊角川文庫「愛犬家連続殺人」を改題し大幅に加筆訂正。（「MARC」データベースより）#蓮見圭一#蓮見_圭一#本#日本文学／小説・物語【※ご確認ください※】カバーに擦れ、シミがあります（写真参照）。あらかじめご了解の上、ご購入ください。