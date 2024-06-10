NINTENDO SWITCH　液晶パネル　グレー

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Nintendo Switch」のスペックが公開に。液晶パネルは6.2インチサイズの ...



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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチの液晶モデルです。商品は2枚目の通りになります。※有機ELモデルではありません！購入より4年ほどです、新宿ヨドバシで新品購入しました。ここ1年全く使っていないので出品します。自宅での使用が主でほぼ外に持ち出していません。本体の液晶パネルに保護用のシートが張ってあります。（800円ほどの覗き込み防止シート）同梱のHDMIケーブル、ジョイコングリップは未使用です。元箱にはスレ、けずれありますが、本体は比較的キレイだと思います。元箱に詰めたあと、元箱をダンボール詰めして発送いたします。