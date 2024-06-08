Ps5 本体/プレイステーション5(CFI-1000A01)

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ゲームする時がなかなかないので出品致します。値下げする予定はまだありませんPs5/プレイステーション5(CFI-1000A01)少し傷や汚れがありますが予備動作は問題ありません。-安心プラス保証書付きで24年5月14日まで有効です。内容品:-PlayStation®5-ワイヤレスコントローラ-ベース-HDMI®ケーブル-電源コード-印刷物1式-保証書おまけにボルテックスのフリークもお付けします#PlayStation5#Ps5#ps5#プレイステーション5