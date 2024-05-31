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【美品•希少品】ロードス島戦記　lllustrations 画集
商品番号 R89860135774
商品名

【美品•希少品】ロードス島戦記　lllustrations 画集
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

比較的状態は良好かと思います。ページ欠損もなく黄ばみもほぼございません。購入時よりビニールカバーで保護後、暗所保管。未使用品となりますが、一度人の手に渡った本となります。その旨ご了承願います。※保護用のビニールカバーセットで送付いたします。#ロードス島戦記#ディードリット#ロードス島戦記画集#RecordofLodossWar#Deedlit
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