ブルーピリオド　1-13巻セット

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商品詳細
ブルーピリオド 1〜13巻のセットです。※バラ売り不可3巻の帯に破れがありますが、本体に目立った汚れや傷はありません。※8/8-12日は不在のため、この期間中のご購入の発送は13日以降となります。ご了承ください。宅急便で発送しますので、時間指定があればお知らせください。#ブルーピリオド #山口つばさ
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