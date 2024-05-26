【新品未開封】町田啓太　HiGH\u0026LOW ノボル　写真集

【☆新品未開封☆】町田啓太ノボル写真集「HiGH\u0026LOWノボル／町田啓太」このシリーズの写真集は岩田剛典(コブラ)、町田啓太(ノボル)の2種類しか展開されず、発行部数も少なくレアなものになります。HiGH\u0026LOWの写真集ですが、後半は当時の町田啓太さんの素顔が映し出された貴重なものとなっています。発売当初、公式サイトから購入。シュリンク未開封のまま保管していた完全未読品です。◎新品未読品◎即購入可能◎お値下げ不可 #町田啓太#HiGH\u0026LOW



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