機動戦士ガンダムSEED 原画集 PHASE TWO

【機動戦士ガンダムSEEDHDリマスター】新作カット原画集PHASETWO(~平井久司記念描き下ろし表紙~)追加された新作カットの原画を中心に収めた原画集の第2弾。2冊目となる今回はPHASE-31から最終話までの原画を厳選して掲載。表紙の原画は本画集の発売を記念した平井久司氏による描き下ろしパイロットスーツ姿のキラとアスラン!新品未開封です。※プロフィールをご一読の上、即購入可能※値下げ交渉不可※3日毎に再出品します#機動戦士ガンダムSEED#ガンダム#キラ#アスラン#ラクス#カガリ#平井久司#サンライズ#原画集#本#BOOK#アニメ#アニメーター



『機動戦士ガンダムSEED HDリマスター』新作カット原画集 PHASE TWO ～平井久司 記念描き下ろし表紙～



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