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川村悦子、【茶色い街】、希少な額装用画集より、状態良好、新品額装付
商品番号 K54740820042
商品名

川村悦子、【茶色い街】、希少な額装用画集より、状態良好、新品額装付
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 14,335 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。画家名：川村悦子作品名：茶色い街（OPN-5）希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。絵画サイズは約19.5ｃｍ×13.0ｃｍ。額のサイズは約30.0ｃｍ×25.0ｃｍ、マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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