BUMP OF CHICKEN 13タイトルセット

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BUMPOFCHICKENCDアルバム+DVD13タイトルセット左上段より、、、１：auroraarc→CDアルバム+DVD(2018/19カウントダウンジャパン全10曲、MV全11曲)２：なないろ→CD３：Butterfies→CDアルバム+DVD(MV『Youwerehere』『ファイター』『パレード』『Hello,world!』『コロニー』、スペシャルライブ2015横浜アリーナ公演17曲４：メーデー→CD５：HAPPY→CD６：firefly→CD７：FLAMEVEIN+1→CDアルバム８：友達の唄→CD９：魔法の料理〜君から君へ〜→CD10：Hello,world!/コロニー期間限定盤→CD+DVD(Hello,world!スタジオライブ映像)11：R.I.P./MerryChristmas→CD12：COSMONAUT→CDアルバム13：Hello,world!/コロニー通常盤→CD※自宅PCでは全て正常に聴くことができました。DVD付きがいくつかあります。DVDの収録内容はカッコ内でご確認ください。バラ売り可能ですが割高になることをご了承ください。セットが断然お買い得です。CD、アルバム、映像付きでそれぞれご案内価格が異なります。、ご希望の方はコメントにて番号をお知らせください。発送時はエアパッキン包装を施します。発送サイズは最小になります。#BUMPOFCHICKEN#藤原基央#直井由文#升秀夫#増川弘明