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うたプリ PRICE TWEET LogBook1 〜4巻(四ノ宮那月サイン有)
商品番号 P74449982111
商品名

うたプリ PRICE TWEET LogBook1 〜4巻(四ノ宮那月サイン有)
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

うたの☆プリンスさまっ♪のツイートlog（ツイログ）の1巻〜4巻のセットです。◆1巻のみ開封して使用済み（状態:良）◇4巻に四ノ宮那月くんのサイン入り◆全巻外装の箱込みでのお送りこの度うたプリを上がるので、うたプリと那月が好きな方にお譲り出来たらと思っています。購入は当時うたプリ公式通販にて行っています。冷暗所に保存し、殆ど仕舞いこんでいた為状態は非常に良好ですが、素人保管の為そこはご容赦ください。コメント無しの即購入可最短当日〜翌日発送（こちら紙モノの為、台風や大雨等の天候によって1日遅れる事があります）値段に関してですが、うたプリ自体が思い入れのあるジャンルで、まだ手放すか悩んでいるのもある為、値下げの交渉は今のところお受けするか考えておりません。
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