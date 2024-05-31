BTS アルバム　ペンライト　ハンディファン　まとめ　RM

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BTSのアルバム3種類と、ペンライト2種類、RMのハンディファンです。売り切りたいので、まとめ売りのみでお願いいたします。ペンライトはどちらもライブでのみ使用し、箱に入れ日の当たらないところで保管しておりました。アルバムにおいても、一度使用し箱に入れて日の当たらないところに保管しておりました。商品の状態は大きな傷等はございません。ただCDなどは確認しておりませんので、ご了承下さい。ハンディファンとmapofthesoulのペンライトは電池が切れておりますので、入れていただければ動くかと思います。var.3のペンライトは光る事を確認済みです。RMペンであれば、少しおまけ付きでお送り致します。早く売り切りたいので、少しの値下げ交渉なら承ります。ご質問あればお気軽にどうぞ。購入時の金額¥30,000