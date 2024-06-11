【美品】箱付きNintendo DS Lite 北米限定コバルトブルー

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DSLite長い間箱にしまってありました。私自身使用した記憶はありませんが、ペンでの擦り傷があります。画面のスレはフィルム？が付いていたので、剥がして使用すれば傷は無くなると思います。本体にも少し傷がございますが、あまり気にならないと思います。電源をつけたところ、起動したので使用するには平気そうです。動作にも問題無かったです。中古にご理解ない方完璧求める方のご購入はご遠慮くださいお値下げ最終です。1度出品し直しました#任天堂#DS#Nintendo#限定商品#DSLite