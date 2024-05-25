村上春樹　直筆サイン \u0026 スタンプ‼️ 騎士団長殺し　2巻セット

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商品詳細
村上春樹の直筆サインとスタンプ入りの騎士団長殺しです。もちろん新品未使用の本物で大変、貴重なお品です。街と不確かな壁のサイン本も出品しております。関東の書店で購入しました。本物ですか？や入手経路に関する質問、値引き交渉はスルーします。#村上春樹#騎士団長殺し#サイン本#サイン
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村上春樹 『騎士団長殺し―第2部 遷ろうメタファー編〔下〕―』 | 新潮社
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