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- 人気作家★川端文男【師：金重利右衛門】備前自然練込ぐいのみ★共箱・栞
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商品詳細
備前の人気作家 川端文男氏の備前の自然練り込み土を使用した繊細で存在感のある造形・土味・焼けの備前自然練り込みぐいのみになります。大体の大きさは、径：約７ｃｍ高さ：約５ｃｍ程度になります。【プロフィール】1948年 8月神奈川県横浜市生まれ1975年窯元 金重利陶苑に入苑 金重利右衛門に師事1979年第25回 日本伝統工芸展入選1982年伊部小家谷に築窯1986年第三十三回 日本伝統工芸展入選日本工芸会正会員に認定される1990年第七回田部美術館『茶の湯の造形展」田部美術館大賞受賞1991年第2回陶芸ビエンナーレ91’佳作賞受賞第四十二回岡山県美術展山陽新聞社賞受賞全国焼〆公募展記念賞受賞1992年第四十三回岡山県美術展岡山市長賞受賞1993年第三回陶芸ビエンナーレ93’佳作賞受賞1994年第十一回田部美術館『茶の湯の造形展」優秀賞受賞1998年第四十一回日本工芸会中国支部展岡谷県知事賞受賞2013年備前市指定無形文化財に認定注意事項箱は多少の痛み等あります。
http://narcologia.ru/goods/pompous954723.html
http://narcologia.ru/goods/freezer719498.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring930196.html
人気作家★川端文男【師：金重利右衛門】備前自然練込ぐいのみ★共箱・栞
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