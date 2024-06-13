EC-ロッカー(ベルソー) 幅38mm 85線

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メゾチント原版製作用の工具 価格35000円刃の幅:38mm線数※:85線※1インチ(25.4mm)内に刻まれる目の数ロッカーは銅版画のメゾチント技法において、規則的に並んだ穴を刻み、メゾチントの原版(下地)を作る道具です。フランス語では「ベルソー」と言います。ロッカーの刃の裏側には線状の溝がいくつも平行に彫らています。ロッカーを使う時には、溝が彫られた側の面にロッカーを傾けて、左右に揺らしながら徐々に移動させます。こうすることでロッカーに彫られた溝が、銅板などの金属板の版面に小さな\"まくれ\"を持った穴を作ります。この作業を「目立て」と言います。 この左右に揺らして作業をする所から、ロッカー(揺りかご)という名前が付いています。購入時期は不明になります。保管の際多少の傷、色褪せはあると思いますので細かいことが気になる方は購入を御遠慮ください※上記の点はあくまで素人判断である点ご了承ください。