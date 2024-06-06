「戦闘機詳解シリーズ」碇義朗　6冊　　　　　全冊初版（廣済堂ブックス新書版）

☆ 単なるメカニックや戦史本でなく、その機体の特徴はもちろん、機材の歴史までをも緻密に紹介する本です。碇義朗氏ならではの解説で、内容が非常に充実しています。・ 経年による日やけやスレが少しあります。・ 各ページには折れ、破れ、汚れはありません。・ 大切に個人所蔵していたものです。・ すべて初版本です。・ 値下げ交渉はご容赦願います。・ 匿名発送、匿名受取でお届けします。



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