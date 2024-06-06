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「戦闘機詳解シリーズ」碇義朗　6冊　　　　　全冊初版（廣済堂ブックス新書版）
商品番号 Q34471578361
商品名

「戦闘機詳解シリーズ」碇義朗　6冊　　　　　全冊初版（廣済堂ブックス新書版）
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆　単なるメカニックや戦史本でなく、その機体の特徴はもちろん、機材の歴史までをも緻密に紹介する本です。碇義朗氏ならではの解説で、内容が非常に充実しています。・　経年による日やけやスレが少しあります。・　各ページには折れ、破れ、汚れはありません。・　大切に個人所蔵していたものです。・　すべて初版本です。・　値下げ交渉はご容赦願います。・　匿名発送、匿名受取でお届けします。
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