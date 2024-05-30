大谷光演(句仏)　観音図　掛け軸　箱無し　仏画　仏教美術　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話主な画材...その他大谷光演(大谷句仏)観音図 掛け軸です。箱はありません。多少の汚れ、シミ等あります。長さ204 幅39cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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