いぎなり東北産「THE 東北産」【豪華限定盤】(CD+BD+トートバッグ)

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商品詳細
★豪華盤特典①《全国絶対に負けないツアー》LINECUBESHIBUYA(2023.05.20)Blu-rayライブ映像付き(全24曲)★豪華盤特典②イラストトートバッグ付き※豪華盤特典③のポストカードは付いておりません。＜CD収録曲＞01.結び02.わざとあざとエキスパート03.どっち?こっち?どうすっぺ!04.負けないうた05.NIWAKA06.飛ぶぞ!ランダムで生写真１枚同封してお送りいたします。
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