CD 幕末青春グラフィティ Ronin サウンドトラック 吉田拓郎

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『幕末青春グラフィティRoninローニン坂本龍馬オリジナル・サウンドトラック』のCDになります。吉田拓郎など豪華なミュージシャン達が出演したことでも話題となった、1986年公開の武田鉄矢主演による時代劇映画のサントラ盤で、加藤和彦やオフコース、吉田拓郎の最高傑作と名高い楽曲『Ronin』が収録されている人気盤です。現在では廃盤であり、中々手に入らない品物です。ファンの方、コレクターの方はいかがでしょうか。国内盤・正規品。ケースは新品に交換。中古品であることをご理解ください。値下げは考えていません。まとめ買いはお気持ちお値下げします。01ジャスト・ア・RONIN（吉田拓郎、加藤和彦）02NagasakiRag（マーク・ゴールデンバーグ）03BAKUFU（マーク・ゴールデンバーグ）04TOSA（マーク・ゴールデンバーグ）05Ryoma（マーク・ゴールデンバーグ）06時代のかたすみで（せめて今だけ）（マーク・ゴールデンバーグ）07RONIN（吉田拓郎）08Takasugi（マーク・ゴールデンバーグ）09NagasakiRag（reprise）（マーク・ゴールデンバーグ）10夢がとまらない（武田鉄矢）11Tosa（reprise）（マーク・ゴールデンバーグ）12BAKUFU（reprise）（マーク・ゴールデンバーグ）13BlackShip'85（高中正義）他にも映画、ドラマ、アニメ、ゲームなど様々なサウンドトラックを出品しております。よろしければ↓のハッシュタグをご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ #Genchan_Sound_Edition ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑CD邦楽映画洋画サントラBGMオリジナルサウンドトラックDVD