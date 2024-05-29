ディズニー Fantasia ファンタジア (英語) 大型本　ハード

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WaltDisney’sFANTASIAJohnCulhaneAbradalePress/HarryN.Abrams,Inc.,Publishers1983大型ハードカバー本書は、『ファンタジア』について書かれた1940年刊行の類書――それは今では収集家たちが探し求めている稀少本だが――以来、初の決定版である。本書で使用した資料の大半はこれまで出版物に掲載されていないものであり、イラストの多くはディズニー・アーカイブ所蔵の貴重なオリジナルの背景画とアニメの原画を使用したものである。ディズニーの生んだ一つの奇跡ともいえる名作映画「ファンタジア」はいかにして誕生したのか、制作を巡るいきさつをキャラクタースケッチ、背景画、イメージ模型など豊富で貴重な資料と共に語られた決定版。「ウォルト・ディズニーのファンタジア」カルヘーン著の原本(英語)です。画像が沢山あるのでお子様と楽しみながら英語の勉強も！息子の為に買い、家庭保存していて下ろすことはありませんでしたが、「未使用に近い」に致します。*大型本でゆうパックで送ることができないため郵送料分高くなっております。ご理解を願います。#ウォルト・ディズニー#ディズニー#ファンタジア#ジョン・カルヘーン#芸術#美術#アート#アニメーション#文化#映画#音楽#アニメ#エンタテインメント#ミッキー#ミッキーマウス#ストコフスキー#クラシック音楽#トッカータとフーガ二短調#バッハ#金平糖の踊り#中国の踊り#葦笛の踊り#アラビアの踊り#トレパーク#花のワルツ#くるみ割り人形#チャイコフスキー#魔法使いの弟子#イェン・シッド#水汲み#ポール・デュカス#春の祭典#ストラヴィンスキー#交響曲第6番田園#時の踊り#ラ・ジョコンダ#ポンキエッリ#アヴェ・マリア#禿山の一夜#ムソルグスキー#アカデミー特別賞#アニメーター#少年少女#ジュベナイル#児童書#洋書#英語#コレクター#コレクション#エンタメ#ホビー#本#BOOK#思い出本屋#思い出本屋洋書#思い出本屋絵本#思い出本屋子ども#思い出本屋西洋#思い出本屋ディズニー#思い出本屋アニメ#思い出本屋漫画#思い出本屋メルヘン