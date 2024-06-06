絶版・希少本　《オールドファッションの飼養管理 》

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商品詳細
#トルネコ商店の畜産関連←ポチッとね♪♪#トルネコ商店の古本←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り「オールドファッションの飼養管理:百聞は一見にしかず、百見は一動(=経験)にしかず」五十嵐弘昭定価:￥2381※中古感・ヤケあります、宜しくお願いします。#五十嵐弘昭#五十嵐_弘昭#本#産業／農業・林業 説明技術や知識は、「正しい」か「間違っている」ではなく、「儲かる」か「儲からない」のか、儲かるなら「いくら儲けが増えるのか」という基準で判断すべきである----その強い信念に基づいて酪農現場をまわる筆者が、自らの成功・失敗の経験談を基に解説します。
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