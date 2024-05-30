YAMAHA XP100SD スネアパッド　電子ドラム　(2)

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商品詳細
正常に機能いたします。3zone動作(ヘッド/オープンリム/クローズドリム)、左上ツマミ(スナッピー調節)、裏面ボリュームツマミ、全て良好です。フレームの小傷、細かなビッツございますが清掃済みで程度良好です。打面に傷はございません。設置はタムマウントとスネアスタンドのどちらにも対応しております。
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