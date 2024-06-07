❤大迫力2wayステレオスピーカー搭載❣超高性能＆本格的カラオケマイク ...

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3Mｍ-2149-★★★この商品のおすすめポイント★★★＊自宅で本格的なカラオケが楽しめる高性能＆本格的なカラオケマイク❤＊多機能１台４役❤＊リズムに合わせて点滅するダイナミックLEDライトも搭載で盛り上がる❤＊プロ仕様のオーディオプロセッサー＆チューニングシステム搭載❤＊手元操作で簡単手軽に優れたライブパフォーマンスを披露❤＊音量調整やエコー調整など楽しく歌いながら自在に切り替えOK❤＊多様なデバイスに対応し使い勝手＆利便性抜群❤❋❋出品価格よりお値下げ不可のため値下げ交渉はご遠慮ください❋❋モデルチェンジやアップグレードなどにより予告なくデザイン仕様が変更となる場合がございます【多機能１台４役カラオケマイク】本格的なエコー機能や音質調整ができるカラオケマイク♪高音質なbluetoothスピーカー搭載♪録音マイク＆FMラジオ機能搭載の1台4役な多機能ポータブルカラオケ！優れたデザインのカラオケマイクは、手にぴったりとフィットしより快適性を実現♪また、高品質なbluetoothモジュールを内蔵し、様々な歌唱用途に対応！自宅で本格的なカラオケが楽しめる、高性能なカラオケマイクです♪【ダイナミックLEDライト搭載！】音楽再生中、マイクの28個LEDライトが、リズムに合わせて点滅します♪音量が大きくなると、ライトが明るくなります。「LED」ボタンを長押しすることで、点灯/消灯できます。多彩なLEDライトはホームパーティーなどで、美しくロマンチックな雰囲気を手軽に演出♪【優れたライブパフォーマンス！】マルチレイヤーのノイズリダクションヘッダー、パワフルなスピーカー、残響エコー。プロ仕様のオーディオプロセッサーやチューニングシステムなどにより、簡単手軽に優れたライブパフォーマンスを披露！多機能ボタン搭載で、手元で簡単にモード切替OK！音量調整やエコー調整など、楽しく歌いながら自在に切り替えできます♪【使いやすい！】Bluetoothまたは3.5mmオーディオジャック搭載のワイヤレスマイク。iPhone/Android/携帯/タブレット/PCと、簡単に接続OK！また、TFカードを差し込んでマイクをご使用頂けます♪USBポートも搭載！多様なデバイスに対応しており、使い勝手＆利便性抜群♪