法律学講座双書 租税法 [新品]

「法律学講座双書租税法[第二四版]」定価7150円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※既に定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容租税法のバイブル、待望の最新版!令和3年度改正までの制度改正、判例および邦語文献のアップ・デートを行った改訂版。佐藤英明慶應義塾大学教授、渡辺徹也早稲田大学教授および渋谷雅弘中央大学教授のサポートにより、パワーアップした決定版。租税法の成り立ちや基礎的知識、さらに最新情報まで加え、丁寧かつ正確に解説した、実務にも役立つ必読の基本書です。



法律学講座双書 租税法（第24版）



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