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浦島坂田船 志麻さん 缶バッジ29個、おまけ付き
商品番号 O89337684736
商品名

浦島坂田船 志麻さん 缶バッジ29個、おまけ付き
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。缶バッジは裏にサビや傷などがある場合がございます。3枚目のお写真のお品物は新品未使用品でおまけとさせて頂きます。簡易梱包です。1度人の手に渡ったものですので気になる方は御遠慮ください。また初期傷等気になる方はご利用をお控えください。苦情等もお控え頂きたいです。何かご不明点がございましたら、お尋ねください。バラ売り不可です。値下げ可能です。
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