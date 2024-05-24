浦島坂田船 志麻さん 缶バッジ29個、おまけ付き

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ご覧頂きましてありがとうございます。缶バッジは裏にサビや傷などがある場合がございます。3枚目のお写真のお品物は新品未使用品でおまけとさせて頂きます。簡易梱包です。1度人の手に渡ったものですので気になる方は御遠慮ください。また初期傷等気になる方はご利用をお控えください。苦情等もお控え頂きたいです。何かご不明点がございましたら、お尋ねください。バラ売り不可です。値下げ可能です。