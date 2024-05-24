451-2 金城次郎作ゴブレット 検 茶器茶道具湯呑人間国宝壺屋焼重要無形文化財

ご覧いただきありがとうございます。『金城次郎作ゴブレット』【商品サイズ、状態】直径約7.5cm高さ約9.6cm目立った傷、汚れ等無く大変綺麗な状態です。独特な模様と色で存在感があります。湯呑やお酒を飲むのに活躍するかと思います。写真をご確認の上よろしくお願い致します。【注意事項】出品している全ての商品が中古品、古い物ですので説明しきれない傷、凹み、汚れ等がある場合がございます。採寸につきましては外から外で測っておりますが、多少のズレの可能性はご理解ください。PC環境等により色合いが異なる場合がございますので気になる場合はご質問を頂くか、またはご購入はご遠慮くださるようお願いいたします。また、題名の時代などは主観であり、必ずしも正しいとは限りません。その事をご理解の上ご購入くださいますようよろしくお願い致します。ご理解いただけない場合はご購入はご遠慮くださるようよろしくお願い致します。上記の理由によるご返品、キャンセルはお断りさせていただきます。#大明萬暦年製#時代物#花詰め#唐草 #金彩 #花車 #高盃 #印判手 #金襴手 #大明成化年製#赤絵 #手描き #青手 #ベロ藍 #成化年製 #染付豪錦金彩絵皿#焼物#磁器#和食器#なます皿#有田焼#龍峰#李峰#小皿#大内塗#丸重#古伊万里#伊万里#大明成化年製#和骨董#和食器#小皿#李峰#龍峰#金七宝#山中漆器#丸重 #大聖寺伊万里#高台銘々皿 #ベロ藍 #和菓子皿 #銘々皿 #青藍窯#加賀友禅#日展#金彩#香蘭社#山田平安堂#飛騨春慶#コンポート器#富貴長春#唐草模様#逆タコ唐草#京焼#天然木#御膳#酒器#ぐい呑み#美濃焼#萩焼#萬古焼#備前焼#豆皿#白山陶器#柿右衛門 #金襴手#インテリア#オシャレ#飾り#趣味#人気作家#コレクション#骨董#古伊万里#蚤の市#骨董市#うつわ#レトロ#九谷焼#骨董のある暮らし#陶器#食器#和食器#壺#漆#李青#骨董品#アンティーク#古道具#古美術#古物#骨董#antique#古民家#雑貨#買取#レトロ#古董#アンティーク家具#リサイクルショップ#器#猪口#和食器#染付#japan#美しい#綺麗#名工#伝統



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