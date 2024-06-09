結城信輝　高い城の男　『聖剣伝説３　聖剣伝説Ⅲ』　画集　イラスト集

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結城信輝氏による、スーパーファミコン用アクションRPG『聖剣伝説３』キャラクターのイラスト集・画集です。25年程前の書籍としては良好な状態ですが、以下の気になる点があります。・表紙カバーの一部に微細な斑点・一箇所に軽度の角ツブレあり、同じ角の表紙カバー部分にシワ一方で内部にヤブレ、ヨゴレ、書き込み等は見当たりません、とてもきれいです。全体的に見て中古並～良品程度の状態で、閲覧が目的ならば十分に満足できる書籍だと思います。商品はOPP袋とプチプチ緩衝材で厳重に包んだ後に、ダンボール紙に挟んで補強し、ポリエチレン樹脂製の袋に入れてゆうゆうメルカリ便による発送を予定しています。値下げ交渉なし、即購入歓迎で出品します。あくまでも中古品ということをご了承いただいた上で、購入をよろしくお願いします。