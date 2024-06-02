ザ・タイガース フォーエヴァー DVD BOX(初回生産盤)

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一度しか再生していませんので、再生問題無し。宜しくお願い致します。ザ・タイガースとして初めてとなる、ファン待望の“ライヴ映像\"を収録したDVDBOXを発売!豪華仕様によるDVD5枚組BOX商品。初回プレス限定生産商品です。 \u003c仕様\u003eDVDトールサイズ豪華カートンケース/5面デジパック/全20Pブックレット/当時のコンサートパンフレットデザインなどが入った8つ折りミニポスター封入【モノクロ】『ザ・タイガースサウンドinコロシアム』(1970/8/22@田園コロシアム)【カラー】『ビューティフル・コンサート』(1971/1/24@日本武道館)【カラー】『レッツ・ゴー・タイガーズ(後楽園コンサート)』(1968/8/12@後楽園球場)『サヨナラ日劇!最期の日劇ウエスタン・カーニバル』(1981年1月25日@日劇)【カラー】『同窓会記念コンサートTHETIGERSA-LIVE』(1982/3/17@日本武道館)(※1983年VHS発売。今回初DVD化。)