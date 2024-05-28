加缪手记1-3 阿尔贝 加缪 3冊セット 中国語版

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新品未開封加缪手记1~3卷[法]阿尔贝·加缪出版社‏:‎浙江大学出版社言語‏:‎中国語ページ数‏:‎249(第一卷)‎385(第二卷)‎‎359(第三卷)‎《加缪手记：第一卷》包含加缪1935年5月到1942年2月之间的手记，是了解加缪其人及其思想不可或缺的重要记录，更是理解其创作的关键。他在手记中写下他的读书杂感、生活随想、情感波动，以及写作构思的方式，其中充满了精彩动人的哲学思考。书信手记最能凸显与呈现一个人内心的诸貌与真实，通过加缪的手记，我们更能全面地了解这位被称为“以睿智与热诚，阐明了我们时代良知”的伟大创作者的心智与情感。《加缪手记：第二卷》是作者自1942年1月至1951年3月的手记，在其中他记录了所思所想、读书笔记、作品雏形、写作构思等，且不乏发人深省的哲学思考。读者可以在手记中看到加缪如何面对《局外人》所遭逢的社会议论，《反抗者》出版后引起的激烈笔战，这期间加缪也完成了《西西弗斯神话》《鼠疫》等重要作品，堪称加缪人生的精华时期。手记前两卷在作者去世后不久即出版。但当年还有未曝光的笔记，这正是第三卷的内容。加缪在最后这几本笔记中，与之前相比写了更多他私人生活中的重要事件：希腊旅行、阿尔及利亚战争之惨烈、获得诺贝尔文学奖。这些笔记刚开始只是加缪的写作工具，到后来却更像是他的日记。第三卷可看到《夏》《堕落》和《流亡与独立王国》的源起。我们也看到了作者对《反抗者》所掀起的激烈论战的反应。还有几个未及完成的写作计划，比如一个写朱莉·德·莱斯皮纳斯的剧本，一个将浮士德和唐璜两主题合二为一的剧本。当然，更有他已着手进行的小说《第一个人》。#中国語#中国語の本#中文#洋書#中国文化#中文版#中国文学#中国語版【※】-コメント不要、値下げ不可の即購入OKです-匿名配送・送料無料でお届けいたします-基本的に24時間以内に発送を行います-他にも出品していますので宜しければぜひご覧ください(*´꒳`*)-24小时内发货-能拍下的书籍均为在库书籍，可立即发出-如您需要购入多本书籍可直接拍下，可以为您合并成一个包裹发货-如有疑问欢迎您在任意页面下方留言