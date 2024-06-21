神義子 算命（うらない）あなたの星の歴史人物と著名人をエグる/ 占い 淵海子平

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神義子算命（うらない）中国の占いから算出・・・財・地位・生命運あなたの星の歴史人物と著名人をエグるカバーあり。本体は、古い本なので経年によるヤケ、シミなどありますが、読んで研究するには支障ないと思います。神経質な方は、遠慮願います。本書は滅多に出品されることのない幻の名著のひとつです。歴史上の人物を取り上げながら、具体的な解説がなされており、東洋の占術を研究されている方にとっては、流派や手法を問わず、読む価値があると思います。繰り返し読むのに耐えられない占術書が多い中、本書のような輝きの有る本は珍しいです。#神義子#淵海子平#四柱推命#算命学