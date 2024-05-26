TREASURE ジフン 8/1 ラキドロ

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商品詳細
TREASUREラッキードロートレカygselect8/1ジフン※トラブル防止のためご購入前にプロフをご確認ください。◆海外製品のため初期傷ある場合がございます。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。◆スリーブ＋補強＋防水対策をして梱包いたします。◆＋1500円で未開封アルバム1枚お付けできます。◆即購入、他と同梱⭕️#TREASURE_RNその他ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください！
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