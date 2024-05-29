ポケカ　ポケモンカード　ハイクラスパック　VSTARユニバース　Vユニ

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商品詳細
ブイユニ 10パック 1BOX分コンビニで一箱そのまま購入したのでSR以上1枚は確定しています。ロット番号全一致。購入時箱から出してから渡されましたので箱無しです
http://narcologia.ru/goods/parenthesis861644.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture512041.html
http://narcologia.ru/goods/plaque644607.html
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