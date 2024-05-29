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ポケカ　ポケモンカード　ハイクラスパック　VSTARユニバース　Vユニ
商品番号 N95760813552
商品名

ポケカ　ポケモンカード　ハイクラスパック　VSTARユニバース　Vユニ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブイユニ　10パック　1BOX分コンビニで一箱そのまま購入したのでSR以上1枚は確定しています。ロット番号全一致。購入時箱から出してから渡されましたので箱無しです
http://narcologia.ru/goods/parenthesis861644.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture512041.html
http://narcologia.ru/goods/plaque644607.html
ポケカ　ポケモンカード　ハイクラスパック　VSTARユニバース　Vユニ
ポケモンカードゲーム ソード＆シールド s12a ハイクラスパック VSTARユニバース ギラティナV RR (110/172) | ポケカ ドラゴン たねポケモン
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