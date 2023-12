フィリップ=ロルカ・ディコルシア写真集アメリカの写真家フィリップ・ロルカ・デコルシアの90年代に撮影された代表作品。東京、ニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、ローマなのど大都市の街角で、通行する人々を自然光とストロボをシンクロさせて撮影した、リアルとフィクションが交錯する写真の数々で構成されている写真集です。出版社EdicionesUniversidaddeSalamanca 1998年刊行ソフトカバー 72 ページサイズ238*338*8mm英語、スペイン語2000年に新刊購入。表紙にスレ、縁に色ハゲ、中ページ小口に薄いヤケがあります。全体的には良品です。



Philip-Lorca Dicorcia: Streetwork



Philip-Lorca diCorcia Streetwork | Art Blart



Philip-Lorca Dicorcia: Streetwork-



Philip-Lorca Dicorcia - Streetwork



Philip-Lorca DiCorcia | TOKYO, FROM THE SERIES, STREETWORK (1994 ...



Philip-Lorca diCorcia | MoMA



The content may criticize the media or the state or the history of ...



Streetworks - Philip-Lorca diCorcia (I edizione) • Micamera



Philip-Lorca diCorcia — Streetwork



Pin on new place



Philip-Lorca Dicorcia: Streetwork-



Philip-Lorca diCorcia, First Solo Exhibition in China - Exibart Street



Philip-Lorca Dicorcia: Streetwork - 1993-1997, Salamanca, 1998 ...



古書古本 Totodo: Philip-Lorca Dicorcia: Streetwork(フィリップ ...



Berlin from Streetwork by Philip-Lorca diCorcia on artnet