プレステ4 PS4 CUH-2100B（1TB）自家塗装カスタム品

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プレイステーション4ジェット・ブラック（1TB）●プレイステーション4（1TB）本体●ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK4）●電源コード●HDMIケーブル●USBケーブル動作確認済み初期化済みこちらのプレステ４は自家塗装品です。天板のみ取り外し塗装・ステッカーでカスタムしています。グッドイヤーのロゴに一ヶ所カスの取り忘れがありますが表面にクリアを吹いているので取らない方がいいかもしれません。動作等の不具合がありましても返品・交換できません、ご了承ください。#SONY#プレイステーション4#プレステ4#PlayStation4#PS4#PS4本体#JPS