日建学院　2022年版　令和4年版　一級建築士　学科　受験テキスト　等　教材一式

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日建学院 2022年版 令和4年版 一級建築士学科試験 受験テキスト 問題解説集 建築BASICテキスト 他 フルセット です。学科試験は合格したため出品します。他サイトでも出品していますので、ご購入前に在庫のご確認をお願いします。日建学院の学科コースのテキスト類と問題集一式で、写真のものがすべてになります。イラスト建築基準法も含みます。イラスト建築基準法は2023年からは無くなったらしいので、貴重です。わかりやすいですよ。建築BASICテキストも今はPDFファイルでの配布らしいので、本として使用したい方には貴重です。受験テキストは一部マーカーなどの書き込みがありますが、ほとんど未使用です。問題解説集もほとんど未使用です。写真にはありませんが、使用済みのもので書き込みがあってもよろしければ、サブノートもお付けします。コメントください。法令集はインデックス貼りと線引していますが、すべての線引はしていません（線を引かなくても覚えていたので）。線引用の参考書（写真のオレンジ色の冊子）をお送りしますので、ご自身で不足分は線引してください。法令集は折れやインデックスの破れの補修をしています。よろしくお願いいたします。