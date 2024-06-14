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日建学院　2022年版　令和4年版　一級建築士　学科　受験テキスト　等　教材一式
商品番号 G18549367655
商品名

日建学院　2022年版　令和4年版　一級建築士　学科　受験テキスト　等　教材一式
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日建学院　2022年版　令和4年版　一級建築士学科試験　受験テキスト　問題解説集　建築BASICテキスト　他　フルセット　です。学科試験は合格したため出品します。他サイトでも出品していますので、ご購入前に在庫のご確認をお願いします。日建学院の学科コースのテキスト類と問題集一式で、写真のものがすべてになります。イラスト建築基準法も含みます。イラスト建築基準法は2023年からは無くなったらしいので、貴重です。わかりやすいですよ。建築BASICテキストも今はPDFファイルでの配布らしいので、本として使用したい方には貴重です。受験テキストは一部マーカーなどの書き込みがありますが、ほとんど未使用です。問題解説集もほとんど未使用です。写真にはありませんが、使用済みのもので書き込みがあってもよろしければ、サブノートもお付けします。コメントください。法令集はインデックス貼りと線引していますが、すべての線引はしていません（線を引かなくても覚えていたので）。線引用の参考書（写真のオレンジ色の冊子）をお送りしますので、ご自身で不足分は線引してください。法令集は折れやインデックスの破れの補修をしています。よろしくお願いいたします。
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