任天堂スイッチ ソフト まとめ売り マリオシリーズ、ドラゴンボール、桃太郎電鉄

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商品詳細
任天堂switchソフトのまとめ売りになります。桃太郎電鉄スーパーマリオオデッセイマリオストライカーズドラゴンボールゼノバーズ2になります。ゲームをあまりしないので出品します！どれも、ほとんど遊ばず保管してました。使用回数約ですがマリオオデッセイ2回ドラゴンボールゼノバーズ5回ていど桃太郎電鉄5回ていどマリオストライカー20回ていどになります。◎注意マリオストライカーのケース1ヵ所めくれてます。(写真有り)ソフトはキレイです他のソフト、ケースはキレイな状態です。
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