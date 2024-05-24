NINTENDO 64 コントローラー

ご覧いただきありがとうございます。【商品】ニンテンドー64スイッチオンライン専用コントローラー新品未使用4個セット『64NintendoSwitchOnline』を当時のプレイ感で…。『64NintendoSwitchOnline』専用のコントローラーです。NintendoSwitchと無線で接続でき、NintendoSwitchと同じUSBType-Cで充電することができます。※NintendoSwitch本体付属のJoy-Conとボタンが異なるため、『64NintendoSwitchOnline』以外のソフトを遊ぶことはできません。※本製品は振動機能を搭載しております。振動パックなどの周辺機器は接続できません。※本製品を使用するにはNintendoSwitchおよびNintendoSwitchLiteの本体を更新する必要があります。ニンテンドースイッチオンライン加入者限定品。



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