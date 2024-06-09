SK∞ エスケーエイト　DESIGN WORKS

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商品詳細
SK∞エスケーエイト DESIGNWORKS(3セット)新品未使用【サイズ】B5ヨコ259mm×185mm×46mm【仕様】ケース＋3冊ページ数：LineSetting＝本文248ページColorSetting=本文160ページInitialDesign=本文116ページ
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