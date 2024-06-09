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商品詳細
希少YOHJIYAMAMOTOヨウジヤマモト1990年コレクションアートカタログその時代だからこそのアートそのもののカタログです。30年以上経っても、斬新かつ山本耀司さんの世界感が伝わります。芸術家、山本耀司さんのファンでした。額に入れて飾っても素敵です。透明フィルムに印刷された写真6枚で、斬新で驚いたのを覚えてます。●撮影…田原桂一●モデル…宮本はるえMichaelRhodes●ヘアー\u0026メイクアップ…TakeoArai●グラフィック…杉浦久夫STUDIOSUPERCOMPASS●6枚●サイズ…縦38cm×横27cm●付属品…プラスチックケース※外封筒には汚れキズがあります(写真8、9枚目参照)中身は、透明ケースに入れたまま保管の為、綺麗な状態です。※30年以上経過の商品で自宅保管の為、中古品にご理解できる方のみ購入の検討をお願いいたします。#ファションショー#パリコレ#Y’s#1990年#1991年#ヨウジヤマモト#写真集#非売品#ヨウジヤマモトノベルティ#アート#art#アートブック#artbook#アートフォト#photobook#美術#フォト・プレート/PhotoPlates#ノベルティ
http://narcologia.ru/goods/navigate889130.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate237948.html
http://narcologia.ru/goods/browse888891.html
完売 田原桂一撮影 1991年 希少 YOHJI アートカタログ YAMAMOTO アート ...
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
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希少 1991年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ-
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ
完売 田原桂一撮影 1991年 希少 YOHJI アートカタログ YAMAMOTO アート ...
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
希少 1991年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ-
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
希少 YOHJI YAMAMOTO 1990年 アート カタログ フィルム-
2023年最新】ヨウジヤマモトノベルティの人気アイテム - メルカリ
完売 田原桂一撮影 1991年 希少 YOHJI アートカタログ YAMAMOTO アート ...
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希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
希少 1991年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ-
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ
完売 田原桂一撮影 1991年 希少 YOHJI アートカタログ YAMAMOTO アート ...
希少 1990年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ 最善 10710 ...
希少 1991年 田原桂一撮影 YOHJI YAMAMOTO アートカタログ-
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希少 YOHJI YAMAMOTO 1990年 アート カタログ フィルム-
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