大鳥圭介伝 伝記・大鳥圭介

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商品詳細
「大鳥圭介伝伝記・大鳥圭介」山崎有信/古賀志郎大空社定価:19,000円#山崎有信#山崎_有信#古賀志郎#古賀_志郎#本#歴史／伝記#幕末#戊辰戦争#箱館戦争#新選組かなり昔に購入しました。あまりじっくり読めず、本自体は新品同様です。箱にはある程度のシミなど汚れあり。
http://narcologia.ru/goods/Adder812075.html
http://narcologia.ru/goods/organization852362.html
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