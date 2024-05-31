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大鳥圭介伝―伝記・大鳥圭介 (伝記叢書 173)



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「大鳥圭介伝伝記・大鳥圭介」山崎有信/古賀志郎大空社定価:19,000円#山崎有信#山崎_有信#古賀志郎#古賀_志郎#本#歴史／伝記#幕末#戊辰戦争#箱館戦争#新選組かなり昔に購入しました。あまりじっくり読めず、本自体は新品同様です。箱にはある程度のシミなど汚れあり。