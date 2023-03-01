フォトドキュメント 第35期竜王戦七番勝負 単行本 読売新聞社 2023/3 ...



フォトドキュメント 第35期竜王戦七番勝負



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豊島将之VS藤井聡太 激闘の記録『フォトドキュメント 第34期竜王戦七番 ...



第35期竜王戦七番勝負第1局、東京・渋谷対局 特別観戦プログラム ...

フォトドキュメント第35期竜王戦七番勝負単行本読売新聞社2023/3/13ShogiPhotoDocumentThe35thRyuohTournamentShichibankachoBookbyYomiuriShinbunsha2023/3/13他にも様々なものを出品しておりますので、よろしければご覧ください。#KIMI本#KIMIの商品送料込み全体的に状態は良いと思いますが、経年の多少のスレ、キズ、ヤケ、ヨゴレがございます。状態は画像でご確認くださいそのため新品同様の品質を求める方や、神経質な方は購入をお控え下さい。素晴らしい写真集をご鑑賞いただく分には問題ないと思います。お値下げはご容赦ください。出版社：読売新聞社発行年：2023/3/13著者：読売新聞社単行本：約182ページ言語：日本語ソフトカバーISBN-10‏:‎4643230053ISBN:9784643230055■サイズ縦、高さ：約28.7cm横幅：約21.4cm厚さ：約1.3cm重量：約738g■商品の補足解説■将棋の最高棋戦「第35期竜王戦七番勝負」を迫真の写真で再現。第1局終盤、広瀬章人八段が盤面に注いだ自信に満ちた視線、苦しみながら考え抜くも投了した藤井聡太竜王。第3局、ふと足を止め闇に沈む富士山に目をやった藤井竜王。第5局、去り際に盤上をじっと見つめた広瀬八段の背中……。掲載されているのは、8万枚以上の撮影カットから厳選した約300枚。究極の勝負に臨んだ2人の棋士の生々しい姿が、ここにあります。全6局12日間の勝負めしとおやつも完全収録したほか、藤井竜王特別インタビュー、挑戦者決定三番勝負と決勝トーナメント、ファンが選ぶ「マイ・ベストショット」＆ファンからのメッセージ、勝敗を分けたポイントを徹底解説する「観戦記」など、多彩な企画で「竜王戦」の魅力が紹介されています。ーー配送時に商品が傷つかないよう、衝撃対策、水濡れ対策をして発送します。梱包材はリサイクル材を使用する場合がございます。