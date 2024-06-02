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商品詳細
「解剖学アトラス」平田幸男定価:￥10000#平田幸男#平田_幸男#本#自然／医療・薬学・健康学校の教材として購入しましたが、授業では1度も使いませんでした。長期間ロッカーにしまってあったため、少し凹みやキズがあります。(写真5.6枚目)
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