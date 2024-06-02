稲垣潤一/ 25周年記念 DVD BOX 9枚組 / 『エッジ オブ タイム』

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稲垣潤一25年間のライブパフォーマンスを網羅した記念碑的豪華ボックスセット『EDGEOFTIME』2007年発売 ファンクラブ限定BOXDVD8枚組及び特典DVD（総収録時間10時間超）レコードサイズ豪華化粧箱入オールカラー32ページのブックレット（ファン必携の最新インタビュー、デビュー当時からの各誌インタビュー抜粋、各LIVEディスクの詳細な解説、など充実の内容）【Disk1】1984年『SoundofLife』【Disk2】89年『Heart\u0026Soul』【Disk3】91年『Will』【Disk4】92年『SketchofHeart』 （Disk1〜4@武道館LIVE）【Disk5】1991年オーチャードホール〜『Red\u0026SepiaNight』10thAnniv.アップテンポ曲を中心に構成したレッドナイトとバラード中心のセピアナイトとして行われたスペシャルナイト。クリスマスキャロル〜大ヒット直前の一番輝いていた頃のLIVE映像。全17曲〜70分。【Disk6】2002年スウィートベイジル『トーク\u0026LIVE』ステージに重実博プロデューサーを招き興味深いトークと当時の未公開エピソード。秋元康〜湯川れい子〜売野雅男〜井上鑑のビデオメッセージ。アコースティックなLIVEも素晴らしい出来。1時間30分。【Disk7】2006年品川ステラボール『UnchainedMelody』品川プリンスホテル内の会場。質の高いLIVEで、ドラムを叩きながら『雨のリグレット』から始まり〜ゴールデンヒットメドレー。全20曲〜1時間30分。【Disk8】1990/1995/1999年『苗場プリンスホテル』90年苗場ライブ演奏は、伊豆田洋之〜杉真理〜大間ジロー〜鈴木雄大など凄いバックメンバー。【Disc9】スペシャルギフト特典DVDライブハウス（仙台スコッチバンク\u0026横浜ウィンドジャマー）における興味深いトーク\u0026インタビューとデビューした頃1983年のライブ映像〜当時29歳の少年のような稲垣潤一に会えます。【商品の状態】外箱一箇所〜カドに目立たないスレ傷があります〜補修済み（写真10枚目ご参照下さい）。本体は数回視聴のみの美品です。稲垣潤一LiveHistory稲垣潤一DVD稲垣潤一ライブ