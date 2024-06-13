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商品詳細
「目で見る筑豊の100年」香月靖晴定価:￥11000#香月靖晴#香月_靖晴#本#歴史／日本史#郷土出版社◉写真が語る激動のふるさと一世紀目で見る筑豊の100年直方市、飯塚市、田川市、山田市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡珍しい350枚の写真が語る筑豊100年のドラマ！明治・大正・昭和ー激動の一世紀が、今よみがえる！“わが街“の生活感あふれる懐かしい写真を満載。詳しい解説付きの“見て読む“郷土史。筑豊出身の父が購入、保管していたものになります。カバーにヨレ等は少しありますが、中は綺麗な状態です。ご理解頂ける方、お役立てくださいませ。
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