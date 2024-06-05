海洋堂　岡本太郎　アートピース集9点セット

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岡本太郎 アートピース集 4点セット-



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岡本太郎 アートピース集 万有の相形たち 海洋堂 タローマン - その他

岡本太郎アートピース集9点セットです。▪︎内容動物 （尻尾の先に小さな欠けあり）若い夢 （顔に小さな傷、頭頂部の後ろに小さな欠けあり）太陽のマケット （右目下に黒い汚れのようなものあり）犬の植木鉢 （植木欠品）子供の樹（黄） （台座欠品）青春の塔 （未開封ですが支柱にやや曲がりあり）こどもの樹 （未開封）あしあと（緑） （未開封）ノン （未開封ですが初版のもののため内袋に傷みあり）以上9点のセットの販売とさせていただきます。ブックレットなどあるものはお付けします。カプセル、撮影に使っているプラスチックケースは付属しません。エアークッションで保護してゆうパケットプラスのダンボール梱包で発送致します。