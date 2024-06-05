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海洋堂　岡本太郎　アートピース集9点セット
商品番号 M17391946495
商品名

海洋堂　岡本太郎　アートピース集9点セット
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岡本太郎アートピース集9点セットです。▪︎内容動物　（尻尾の先に小さな欠けあり）若い夢　（顔に小さな傷、頭頂部の後ろに小さな欠けあり）太陽のマケット　（右目下に黒い汚れのようなものあり）犬の植木鉢　（植木欠品）子供の樹（黄）　（台座欠品）青春の塔　（未開封ですが支柱にやや曲がりあり）こどもの樹　（未開封）あしあと（緑）　（未開封）ノン　（未開封ですが初版のもののため内袋に傷みあり）以上9点のセットの販売とさせていただきます。ブックレットなどあるものはお付けします。カプセル、撮影に使っているプラスチックケースは付属しません。エアークッションで保護してゆうパケットプラスのダンボール梱包で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/slide709987.html
http://narcologia.ru/goods/recommended10090.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement825499.html
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