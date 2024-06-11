【希少】Newニンテンドー3DSLL 本体 スマブラエディション

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●商品内容・Newニンテンドー3DSLL本体スマブラエディション●商品状態・充電、ソフト読み込み、各種ボタン、ダイヤルは動作確認できました。外装も小傷横の部分に塗装ハゲあり【ジャンク理由】・上液晶下部にかげがあります。・外装傷、横の部分に塗装ハゲあります。・その他細かい動作は未確認となります。※上記の理由でジャンク扱いとさせて頂きます。上記以外にも不具合箇所がある可能性あります。動作確認出来た箇所においてもお届け時の動作保証は致しかねますので予めご了承ください。修理ベース、部品取りなどにご活用頂ければと思います。※画像にないもの、上記に記載のないものは同梱致しませんのでご確認よろしくお願い致します。※ソフト、充電器、タッチペンは付属致しません。ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。